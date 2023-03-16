Ростов-на-Дону, 16 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. В районе пожара в здании ФСБ в Ростове-на-Дону слышны взрывы, сообщает 16 марта Baza.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По данным издания, там могут взрываться боеприпасы.

Отмечается, что рядом с местом пожара эвакуировали все автомобили. Место оцепили, сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Сиверса.

Как сообщало ИА REGNUM, здание пограничного управления ФСБ по Ростовской области загорелось в Ростове-на-Дону.

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В региональном главке МЧС подтвердили, что в здании погрануправления на улице Сиверса произошёл пожар. На место направлены спасатели.