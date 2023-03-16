Вашингтон, , 13:04 — REGNUM Министерство обороны США опубликовало видео потери беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Видеозапись размещена 16 марта в YouTube-канале европейского командования ВС США.

Cу-27 и MQ 9 Reaper Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В комментарии под видео отмечается, что 14 марта два российских истребителя Су-27 совершили «небезопасный и непрофессиональный перехват» беспилотника, который находился в международном воздушном пространстве.

В заявлении говорится, что после того, как Су-27 сбросил топливо на БПЛА, произошёл удар винта MQ-9, в результате чего силам США якобы пришлось сбить дрон в международных водах.

Напомним, 14 марта США заявили, что над Чёрным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9, и обвинили Россию в этом инциденте, заявив о «небезопасном перехвате» дрона.

В тот же день Минобороны РФ заявило, что MQ-9, направлявшийся в сторону российской границы, перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. При этом российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали с ним в контакт.