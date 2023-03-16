Глава Минпросвещения заявил о рассмотрении вариантов совершенствования ЕГЭ

Москва, , 13:05 — REGNUM В России на данный момент не обсуждается вопрос отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил ТАСС 16 марта министр просвещения России Сергей Кравцов.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Речи об отмене ЕГЭ не идёт, вопросы обсуждения и совершенствования — ну да, конечно», — пояснил глава ведомства.

Ранее в Рособрнадзоре также подтвердили, что запросов отмены ЕГЭ нет ни от учителей, ни от министерств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпросвещения утверждают, что принятие таких важных решений, как отмена ЕГЭ, не может происходить без широкого обсуждения, и что важно также слышать и понимать точку зрения учащихся и их родителей.