Москва, 16 марта, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 16 марта прокомментировал прессе заявление властей США, которые считают приостановление Россией Договора СНВ юридически недействительным, и ответил на ряд других актуальных вопросов, к примеру — вступление в НАТО Финляндии и Швеции при поддержке Турции.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Разъяснение на заявление Госдепа будет давать наше Министерство иностранных дел, всё-таки это их прерогатива. Мы же можем только ещё раз напомнить, что по решению президента Россия приостановила своё участие», — заявил Песков. Также пресс-секретарь российского президента отметил, что в Кремле сожалеют о желании Финляндии и Швеции вступить в НАТО.

«А что касается Турции, она является членом НАТО. У неё есть в этом плане своя линия, у неё есть свои внутринатовские проблемы, решением которых они и занимаются», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Комментируя сообщение немецких СМИ о некоем плане сближении России с Молдавией, Дмитрий Песков заявил, что Кремлю ничего не известно о существовании такого плана.

«Я не исключаю, что это очередная фальшивка. Россия всегда была, есть и остаётся открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений. В том числе с Молдавией», — заявил пресс-секретарь главы государства. Дмитрий Песков сожалеет, что «нынешнее руководство Молдавии испытывает совершенно ничем не оправданные и не основанные ни на чем предубеждения в отношении Москвы». «Поражены такой русофобской инфекцией. Бациллой. Россия всегда ищет добрых отношений, взаимоуважительных, взаимовыгодных», — отметил представитель Кремля.

Говоря о сути переговоров российского и сирийского лидеров, Песков отметил, что Владимир Путин и Башар Асад приняли решения, которые позволят выйти на подписание документа по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Вновь был задан вопрос об американском беспилотнике, который 14 марта упал в Черное море. Дмитрий Песков отметил, что поднимать его или нет — прерогатива военных. «Если они считают, что это необходимо для наших интересов и безопасности в Чёрном море, — они будут это делать. Но я не знаю точно о планах военных. Вопросы нужно адресовать к ним», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Также Песков подтвердил, что президент РФ 16 марта примет участие в пленарном заседании РСПП, где предполагается обсудить ряд тем, в том числе перевод компаний в российскую юрисдикцию и либерализацию уголовного законодательства, и одобрил идею вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва о том, что надо создавать условия для возвращения уехавших россиян.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщения немецких СМИ о якобы имеющемся у Москвы «плане по сближению с Молдавией», по словам Дмитрия Пескова, могут быть очередной фальшивкой. Он выразил сожаление в связи с тем, что нынешнее руководство Молдавии поражено русофобской инфекцией.