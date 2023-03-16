Херсон, , 12:54 — REGNUM Сотрудники полиции проверяют информацию о задержании в Херсонской области микроавтобусов, в которых волонтеры перевозили гуманитарный груз. Об этом 16 марта сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По её словам, в социальных сетях были опубликованы сообщения о задержании в Херсонской области трёх микроавтобусов, которые использовались добровольцами для перевозки гуманитарного груза, а также о возможных нарушениях законности, допущенных полицейскими.

Отмечается, что сотрудники Главного управления собственной безопасности МВД России организовали проверку данной информации.

«По ее результатам действиям полицейских будет дана объективная правовая оценка. Ход проверки находится на контроле руководства Главка», — сообщила Волк.

Она призвала журналистов воздержаться от публикации непроверенной информации до завершения проверочных мероприятий.

«Об итогах проверки МВД России незамедлительно проинформирует общественность», — добавила она.