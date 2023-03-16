Москва, , 12:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о каналах связи, которые были задействованы после инцидента с американским БПЛА MQ-9 Reaper, сбитым над Чёрным морем.

Cу-27 и MQ 9 Reaper Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, после инцидента состоялись контакты по военной и дипломатической линиям.

«Каналы связи были задействованы, состоялись контакты по линии военных, были контакты по дипломатической линии», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, была ли задействована горячая линия, существующая со времён холодной войны.

Ранее пресс-секретарь президента перенаправил вопрос о дальнейшей судьбе сбитого беспилотника российским военным. По его словам, беспилотник будет поднят со дня моря только в том случае, если военные сочтут это необходимым.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ заявили, что принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли оружия против MQ-9, уточнили в военном ведомстве.

В то же время, по последним данным, обломки беспилотника до сих пор находятся в Чёрном море. Пока ни российской, ни американской сторонам не удалось их поднять. Как заявили в Москве, у России есть технические возможности осуществить подъём дрона.