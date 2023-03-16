Ростов-на-Дону, , 12:44 — REGNUM Начался пожар в здании пограничного управления ФСБ по Ростовской области, сообщили 16 марта очевидцы.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Данную информацию подтвердили местные СМИ и группы в социальных сетях. Жители сняли происшествие на видео, на кадрах видно сильное задымление у административного здания, расположенного по адресу: проспект Сиверса, 20/2.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области подтвердили информацию о получении сигнала о пожаре, на место происшествия выехали подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбургском метрополитене на станции «Уралмаш» произошло короткое замыкание, спровоцировавшее пожар. Возгорание ликвидировано, никто не пострадал.