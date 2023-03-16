Москва, 16 марта, 2023, 12:43 — ИА Регнум. В годовщину возвращения полуострова Крым в Россию президент РФ Владимир Путин намерен провести совещание по вопросам развития республики. Об этом заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, каковы планы Путина на годовщину присоединения Крыма.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

По его словам, 17 и 18 марта планируется провести два совещания в режиме ВКС, связанные с Крымом, на которых будут присутствовать руководители полуострова.

«Будет совещание по вопросам социально-экономического развития республики», — добавил Песков.

Как передавало ИА REGNUM, по словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, у Киева нет шансов захватить Крым, после формирования обороны и фортификации полуострову ничего не угрожает.