Москва, 16 марта, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Владимир Путин 16 марта проведет по видео-конференц-связи совещание с членами правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Предполагается обсудить реализацию положений послания президента, а также ход работы по стратегическим задачам развития страны, сказал Песков.

Как сообщалось ранее, 16 марта президент также примет участие в пленарном заседании РСПП, где будут обсуждать вопросы либерализации уголовного законодательства и вопросы перевода компаний в российскую юрисдикцию, и проведет переговоры с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.