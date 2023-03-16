В Кремле отказались комментировать дальнейшую судьбу сбитого БПЛА MQ-9 Reaper

Москва, , 12:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать дальнейшую судьбу американского беспилотника, сбитого в Чёрном море.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это прерогатива военных», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Москва поднимать БПЛА со дна моря.

Песков подчеркнул, что беспилотник будет поднят только в том случае, если военные сочтут это необходимым.

«Но я не знаю о планах военных, вопрос надо переадресовать им», — подытожил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ заявили, что принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространства.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли оружия против MQ-9, уточнили в военном ведомстве.

В то же время, по последним данным, обломки беспилотника до сих пор находятся в Чёрном море. Пока ни российской, ни американской сторонам не удалось их поднять. Как заявили в Москве, у России есть технические возможности осуществить подъём дрона.