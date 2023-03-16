Мелитополь, , 12:36 — REGNUM В Запорожской области в рамках проекта «Экология» до конца года появится территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

ТБО Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в текущем году из федерального бюджета будут выделены средства на новую технику для сбора и вывоза отходов.

«С 2024 года в нашем регионе начнутся работы по проектированию современного комплекса по обращению с отходами — с сортировкой и переработкой», — отметил Евгений Балицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Технополисе Москва» увеличили переработку пластика до 600 тонн в месяц. В планах предприятия продолжать наращивать мощности и увеличить объем перерабатываемого пластика на 10–15%.