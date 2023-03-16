Москва, , 12:33 — REGNUM Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад приняли решения, которые позволят выйти на подписание документа по развитию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Об этом 16 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Башар Асад Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в ходе переговоров главы государств заслушали доклады министров по направлениям, а именно министра финансов Антона Силуанова и главы Минстроя Ирека Файзулина.

«По итогам приняты решения, которые позволят в ближайшие недели или месяцы выйти на подписание важного документа по дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин и Асад провели «весьма субстантивные» переговоры, перед которыми были контакты по линии ведомств, в частности Минобороны и МИД.

Главы государств затрагивали тему нормализации отношений между Сирией и Турцией. Так, ведётся работа по подготовке возможной встречи Асада с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 марта Путин и Асад провели переговоры, которые длились почти три часа. По словам Асада, Россия и Сирия планируют 40 инвестиционных проектов, в том числе в сферах энергетики и промышленности.