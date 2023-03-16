Москва, 16 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Владимир Путин 16 марта проведет встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Осетия

Встреча должна была пройти в конце февраля 2023 года, однако была отложена после того, как Гаглоев получил положительный результат теста на коронавирус.

В Кремле ранее сообщали, что лидеры двух стран намерены обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, прежде всего в социально-экономической сфере.