Песков: в Кремле сожалеют о стремлении Финляндии вступить в НАТО, для неё не было угрозы

Москва, , 12:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможную поддержку Турцией вступления Финляндии в Североатлантический альянс.

Финляндия и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы неоднократно выражали сожаление в связи с такой ориентацией на членство в альянсе Финляндии и Швеции, неоднократно говорили, что Россия не представляет угрозы для этих стран никоим образом», — сказал представитель Кремля в ходе встречи с журналистами.

Песков отметил, что у России нет каких-либо споров с Финляндией и Швецией, добавив, что они не представляют для Москвы угрозы, как и Россия для Хельсинки и Стокгольма.

Говоря о Турции, пресс-секретарь подчеркнул, что Анкара является членом НАТО и у неё есть «своя линия, свои внутринатовские проблемы, решением которых они занимаются».

Как сообщало ИА REGNUM, перед назначенными на 14 мая выборами в Турции могут ратифицировать членство Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Вероятнее всего, парламент Турции одобрит заявку Финляндии до завершения сессии в середине апреля 2023 года.