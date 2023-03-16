Москва, , 12:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о возможности трудоустройства на госслужбу экс-губернатора Чукотки Романа Копина. Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин © Пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа

«Пока мне неизвестно об этом. Если будут решения приниматься, будем вас информировать», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Чукотки Владислава Кузнецова. Экс-глава региона Роман Копин освобожден от своего поста в связи с заявлением о досрочном прекращении полномочий.