Полиция проверяет коммунальщиков на юго-западе Москвы, из-за которых пострадали двое детей

Москва, , 12:35 — REGNUM Дети пострадали во дворах соседних домов в Хорошевском районе Москвы. Одному ребёнку на голову упал кусок льда, на другого обрушилась фасадная плитка. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Скорая помощь Иван Шилов © ИА REGNUM

12 марта с крыши одного из домов на улице Генерала Глаголева упал кусок льда. В этот момент во дворе с друзьями играл 12-летний мальчик. Глыба угодила мальчику прямо в голову, ребёнок с серьёзными травмами был госпитализирован в больницу.

«В результате падения куска льда с крыши дома 11к1 по улице Генерала Глаголева 12-летний ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Несовершеннолетний был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Детской городской клинической больницы им. З. А. Башляевой», — рассказал собеседник агентства.

Через два дня после этого случая от соседнего дома в травматологическое отделение той же больницы поступила 15-летняя девочка. Она рассказала врачам, что 14 марта на неё обрушилась фасадная плитка.

«15-летняя пациентка была госпитализирована с диагнозом травма плеча, ушиб мягких тканей головы. Телесные повреждения она получила в результате падения фасадной плитки со строящегося дома на улице Генерала Глаголева», — рассказал источник.

Сейчас полиция проводит проверку по этим двум фактам и ищет ответственных за эти дома. Правоохранители проверяют коммунальщиков, которые могут быть виновны в травмах детей.