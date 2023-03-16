На так называемых «тренингах личностного роста» людей подвергают жесткой эмоциональной раскачке, заставляя “поверить в свои силы” и совершать необдуманные поступки, имеющие порой необратимые последствия.

Сергей Худиев, , 13:11 — REGNUM «В Москве женщина уволилась, взяла кредиты и продала квартиру, чтобы оплачивать курсы личностного роста». Такого рода сообщения не новы, но, похоже, в наше время их становится больше.

Тренинг личностного роста Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ситуация вокруг тренингов очень плохо отрегулирована юридически. И это приводит к проблемам (или даже трагедиям), которых можно было бы избежать.

Однако, пока суд да дело, нам стоит самим проявлять осторожность. Когда наш друг, родственник или коллега с горящими глазами зовет нас на курсы, которые чудесным образом переменили его жизнь, нам стоит самим задуматься — о чем идет речь и стоит ли в это ввязываться.

«Тренинги личностного роста», могут носить разные названия, но все они восходят к возникшему в США в 1974 году тренингу, или, как его называют критики, психокульту, «лайфсприг», который обещал своим адептам саморазвитие, чудесное преображение характера и достижение удивительных результатов во всех сферах жизни. «Лайфспринг» был основан на идее раскрытия внутреннего потенциал человека путем жесткого давления на его психику.

Людей подвергают эмоциональной раскачке — например, заставляют публично рассказывать о самых тяжелых, болезненных или позорных эпизодах их жизни, оскорбляют и унижают, доводят до слез — а потом, напротив, переходят к лести и комплиментам.

Чтобы преодолеть страх, который, как считается, является главным препятствием к достижению успеха, людей отправляют делать что-то унизительное, опасное или непристойное, что ломает их внутренние барьеры. Например, просить милостыню, отправляться в людное место в наряде проститутки или демонстративного гомосексуалиста, совершать еще что-то, что должно причинить тяжелый дискомфорт.

Выполняя эти задания и убедившись, что ничего не случилось, он жив и здоров, человек испытывает необычайную эйфорию, чувство единства и благодарности по отношению к тренерам и соратникам по группе, и безудержный энтузиазм в отношении своих будущих достижений.

Со стороны все это может выглядеть чем-то хотя и дурацким, но безобидным — ну, чем бы дитя не тешилось. Однако «тренинги» могут приводить к тяжелым психологическим срывам и даже самоубийствам. Так, например, чуть больше десяти лет назад, две фотомодели, Руслана Коршунова и Анастасия Дроздова покончили с собой после занятий в московском центре «Роза Мира».

Руслана Коршунова Цитата из видео: «Ruslana Korshunova» Анастасия Дроздова Цитата из видео: «Фотомодель Дроздова»

Было проведено расследование, но формально привлечь центр было невозможно, хотя он, в итоге, и разорился. Руководитель «Розы Мира» Владислав Новгородцев сказал тогда в интервью «Известиям»: «Мне пришлось закрыть бизнес, поскольку вся клиентура разбежалась. И спрашивается, из-за чего? Из-за того, что мы делали доброе дело, а какие-то супермодели, ведущие болезненный образ жизни, покончили с собой!»

Холодный, отстраненный тон тут не случаен — «тренинги» носят весьма жесткий характер.

Но даже если человек покидает тренинг в состоянии взвинченной эйфории и уж точно далек от самоубийства — это оборачивается не очень хорошо.

Уверовав в свои новые возможности, люди залезают в кредиты, открывают бизнес — вести который у них не хватает квалификации и опыта — и прогорают, оказавшись на дне финансовой ямы.

Эйфория неизбежно остывает и человек, как наркоман, возвращается в «тренинг» чтобы вернуть пережитое счастье, за которое выкладывает все возрастающие суммы денег.

Термин «психологический культ», или «психокульт» тут является не хлестким ругательством, а описанием явления, которое предлагает, как и религиозное обращение, «новую жизнь» и «преображение», но без тех моральных ограничений, которые связаны с религией.

Тренинг © Christian Vorhofer

Почему люди на это ведутся? Потому что они страдают какими-то особыми уязвимостями, болезнями или дефектами характера? Этот ответ соблазнителен, но неверен.

Это совершенно обычные люди, вроде нас с вами, вполне устроенные в жизни. «Тренинги» стоят десятки тысяч и чтобы выкладывать их, человек должен, во-первых, иметь такую возможность, во-вторых, искренне стремиться к личному совершенствованию.

На «тренеров личностного роста» работают не дефекты психики, а совершенно обычные ее качества.

Например, мы все склонны «спасать вложения». Если вы уже выложили кругленькую сумму за тренинг — и знаете, что ее никто вам не вернет — вам будет очень трудно все бросить и уйти.

Но бывают и более ценные вложения: например, эмоциональные. Никто не хочет чувствовать себя обманутым лохом. Легче страдать дальше, чем признать, что ты ошибся. Как говорит старый анекдот, мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус.

Здесь в психокультах работает тот же механизм, что в культах религиозных — чем больше человек вложился и пострадал, тем невыносимее мысль, что так очаровавший его «просветленный гуру» или «старец» просто жулик и психопат.

Если вы делали что-то глупое и унизительное — впустую выкинули много денег, выложили свои личные тайны людям, которым не можете доверять, наряжались, по заданию «тренера» проституткой и т.д., — вам будет совершенно нестерпимо признать, что все это было зря.

И тут очень важен навык, которому вряд ли научат на «тренинге». Навык минимизации ущерба.

Этот навык исходит из той добродетели, которая в религиозной среде называется смирением, а в мирской, скорее, здравым смыслом.

Мы все делаем ошибки. Доверяем не тем людям. Вкладываемся не в те предприятия. Впустую тратим время и деньги. Влезаем туда, куда не надо было влезать.

Зал для проведения тренингов © Christian Vorhofer

Ошибки, просчеты и неудачи — неизбежная часть жизни. Если вы ошиблись — это не значит, что вы плохой, глупый или некомпетентный человек. Ошибаются все.

Правильная реакция на ошибку — это ее осознание и размышление о том, как минимизировать последствия. Потеряв сбережения, можно, по крайней мере, не залезать в долги. Потеряв время и силы — признать это и перестать тратить их дальше. Сделав какие-то унизительные глупости — перестать их делать.

Есть огромная освобождающая сила в осознании того, что, допустив ошибки, не обязательно стоять за них насмерть.

Если вы не обладаете всеведением и безошибочностью, это не говорит о вас плохо. Это говорит только то, что вы человек, подобный другим людям.

Бессмысленно говорить: «Я не такой! Меня на мякине не проведешь!». Все мы люди, и более всего мы уязвимы именно тогда, когда полагаем, что уж мы-то, с нашим умом и опытом, не станем жертвами разводки.

Невозможно вообще не делать ошибок. Можно лишь научиться правильно на них реагировать.

Но некоторых, особенно тяжёлых ошибок, лучше всего избежать сразу. И выкладывать десятки тысяч, чтобы на вас орали и давали вам глупые и унизительные задания — одна из таких ошибок.