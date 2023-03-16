Путин обсудит с РСПП перевод компаний в российскую юрисдикцию

Москва, , 12:26 — REGNUM Владимир Путин 16 марта примет участие в пленарном заседании РСПП, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Владимир Путин © Павел Бедняков/РИА Новости

Предполагается обсудить ряд тем, в том числе перевод компаний в российскую юрисдикцию и либерализацию уголовного законодательства, отметил Песков.

Пленарное заседание пройдет в открытом режиме, позднее глава государства уже в закрытом режиме проведет встречу и с бюро союза, добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своём выступлении на коллегии Генпрокуратуры заявил, что на западные санкции Россия должна ответить расширением экономических свобод и снижением административных барьеров.