Москва, 16 марта, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Владимир Путин 16 марта примет участие в пленарном заседании РСПП, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Павел Бедняков/РИА Новости Владимир Путин

Предполагается обсудить ряд тем, в том числе перевод компаний в российскую юрисдикцию и либерализацию уголовного законодательства, отметил Песков.

Пленарное заседание пройдет в открытом режиме, позднее глава государства уже в закрытом режиме проведет встречу и с бюро союза, добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своём выступлении на коллегии Генпрокуратуры заявил, что на западные санкции Россия должна ответить расширением экономических свобод и снижением административных барьеров.