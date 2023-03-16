Песков поддержал идею о создании условий для возвращения уехавших россиян
В Кремле поддержали идею о создании условий для возвращения уехавших россиян
Москва, 16 марта, 2023, 12:25 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает нормальной логику, по которой в России для уехавших граждан должны быть созданы условия для возвращения.
Он поддержал идею вице-спикера Совета Федерации Константина Косачёва о том, что надо создавать условия для возвращения уехавших россиян. В ходе брифинга 16 марта он отметил, что «ничего нового здесь нет».
«Это абсолютно нормальная логика, об этом неоднократно говорилось», — сказал пресс-секретарь главы государства.
Отвечая на уточняющий вопрос, Песков затруднился оценить, связано ли заявление сенатора с успехами России в ходе специальной военной операции на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил в ходе брифинга, что нужно создавать условия для возвращения на родину уехавших россиян, которые не приняли российскую спецоперацию.