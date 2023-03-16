Минпромторг РФ прогнозирует рост обрабатывающей промышленности на 1% в 2023 году

Москва, , 12:30 — REGNUM Темпы роста в обрабатывающей промышленности России по итогам 2023 года могут составить 1% относительно прошлого года. Об этом 16 марта заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Промышленность в России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если говорить об общих цифрах по обрабатывающей промышленности, мы планируем результат не хуже и на 1% плюс», — сказал министр в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По данным Росстата, по итогам 2022 года промышленное производство в стране упало на 0,6% в годовом исчислении.

Ранее Мантуров призвал авиакомпании изменить расположение опознавательных знаков на самолётах к осени 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство промышленности и торговли России включило в список параллельного импорта автомобили 12 иностранных марок. Отмечается, что речь идёт о Renault, Ford, Kia, Mazda, Hyundai, Genesis, Dacia, Citroen, Mazda, Opel, Peugeot и Isuzu.