Новосибирск, , 12:29 — REGNUM В Новосибирске сотрудники полиции проводят проверку сообщений о том, что местная жительница в марте вывела погулять четырехлетнюю дочь в одном летнем платье. Об этом 16 марта сообщает rg.ru.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что в социальных сетях было опубликовано сообщение о том, что женщина вывела ребёнка в лёгкой одежде на детскую площадку, на которой ещё лежал снег.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что летом 2021 года и в марте 2023 года женщина была привлечена к административной ответственности за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Отмечается, что полицейские проводят проверку информации в социальной сети.