Киев, 16 марта, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Никакого символизма в потемнении купольных крестов на территории Киево-Печерской лавры нет, это явление связано с необходимостью реставрации. Об этом заявил ректор Открытого православного университета Святой Софии в Киеве, священник канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Георгий Коваленко.

Цитата из видео Потемнение купольных крестов на территории Киево-Печерской лавры

Ранее наместник лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что купольные кресты на крыше Трапезного храма потемнели после «богослужений горе-украинцев» из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). В ответ митрополит ПЦУ Евстратий Зоря заявил в соцсетях, что кресты, напротив, потемнели во времена УПЦ МП.

«Я в этом не вижу никакого символизма. Просто через определённое время на крестах также нужно обновлять позолоту, проводить ремонты и реконструкции», — приводит слова Коваленко украинский телеканал ТСН.

По словам священнослужителя, с храмами происходят те же процессы, что и с любыми другими зданиями. А любые попытки увидеть «символы» и «знаки» указывают на манипуляции суевериями.

Потемнение крестов на храме активно обсуждали пользователи в социальных сетях. Высказывались и мнения, что это некий знак. Но кресты, по словам сотрудниц заповедника «Киево-Печерская лавра», потемнели довольно давно. Люди просто не обращали на это внимания.

Как сообщало ИА REGNUM, заповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов канонической УПЦ покинуть комплекс зданий до 29 марта. Монастырь якобы нарушил условия договора по использованию государственного имущества. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что украинские власти подвергают монахов репрессиям.