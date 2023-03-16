Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Красильщика по делу о фейках о ВС России

Москва, , 12:09 — REGNUM Басманный суд Москвы заочно арестовал медиаменеджера, бывшего директора приложения «Яндекс. Лавки» Илью Красильщика по делу о фейках о Вооружённых силах России, сообщили 16 марта в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Красильщика меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля 2022 года Министерство внутренних дел России объявило в розыск Красильщика. Карточка с данными медиаменеджера появилась в базе розыска.

Красильщик разместил в соцсетях заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил России.