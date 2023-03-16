Сбежавшие из России деятели сыграют в спектакле в Риге и передадут свои гонорары Украине

Рига, , 12:08 — REGNUM Сбежавшие из России деятели примут участие в спектакле Рижского театра об Иосифе Сталине. Об этом сообщил драматург Артур Соломонов в своём Telegram-канале.

Чулпан Хаматова Сергей Корсун © ИА REGNUM

Отмечается, что 24 марта в Рижской еврейской общине будет проходить читка трагифарса «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», автором которого является Соломонов.

В главной роли выступит актёр Александр Филиппенко. Также в мероприятии примут участие журналисты Кирилл Набутов и Анна Монгайт (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), кинокритик Антон Долин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и младший брат Чулпан Хаматовой Шамиль.

По информации Telegram-канала «Немалахов», Филиппенко и Хаматов все свои гонорары за постановку передадут Украине.

Отметим, что Хаматов до сих пор числится в труппе театра «Современник». На официальном сайте театра его фото размещено в разделе «Труппа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дочь Филиппенко заявила, что сбежавший из России актёр сейчас проживает в Вильнюсе.