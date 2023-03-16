Москва, 16 марта, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Двух мужчин задержали возле станции Москва-Каланчёвская, когда они пытались вывезти оттуда украденные рельсы. Об этом ИА REGNUM сообщил информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

10 марта на одной из железнодорожных станций Алексеевской соединительной линии Московской железной дороги задержали двух мужчин, которые на автомобиле пытались похитить железнодорожные рельсы. Поймать злоумышленников транспортной полиции помогли сотрудники железной дороги. У задержанных в машине обнаружили бензиновый рельсорез, которым злоумышленники распиливали стальные балки.

«Были задержаны 44-летний и 34-летний граждане, которые на автомобиле марки ВАЗ 2114 пытались вывезти рельсы со станции Москва-Каланчёвская. Задержанные признали вину и раскаялись в содеянном», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по данному факту проводится проверка.