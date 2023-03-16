Пекин, 16 марта, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Пекин выражает надежду, что пакетное соглашение по перевозке зерна по Чёрному морю продолжит эффективно и всесторонне реализовываться. Об этом 16 марта в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт Одесса

«Пакетное соглашение по перевозке зерна по Черному морю является важной договоренностью, достигнутой ООН, Россией, Турцией и Украиной после нескольких раундов переговоров», — сказал Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос ТАСС о продлении зерновой сделки.

В МИД КНР также выразили надежду на то, что зерновая сделка продолжит реализовываться «сбалансированным, всесторонним и эффективным образом».

Дипломат отметил, что Пекин готов укреплять международное сотрудничество для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Напомним, 14 марта заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о продлении черноморской зерновой сделки на 60 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, представительства Евросоюза в Москве и других официальных лиц относительно продления действия зерновой сделки. Она однозначно сказала, что сделка напрямую связана с меморандумом Россия — ООН по продвижению отечественных удобрений и продовольствия на мировые рынки, а все западные высказывания лицемерны.