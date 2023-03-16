Краснодар, , 12:02 — REGNUM В Сочи сотрудники правоохранительных органов задержали супругу блогера, ребёнок которой умер от истощения. Об этом 16 марта сообщает телеграм-канал 112.

Задержанная супруга блогера, ребёнок которой умер от истощения Цитата из видео

«В Сочи задержана жена блогера Максима Лютого, ребенок семьи сыроедов скончался от истощения», — говорится в сообщении.

По факту гибели младенца было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как передавало ИА REGNUM, ребёнок болел несколько дней, а 8 марта его состояние резко ухудшилось, младенец начал задыхаться, появились судороги. Родители повезли его медицинское учреждение, где врачи констатировали смерть ребёнка.