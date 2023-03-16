В Сочи задержали женщину, ребёнок которой скончался от истощения
Краснодар, 16 марта, 2023, 12:02 — ИА Регнум. В Сочи сотрудники правоохранительных органов задержали супругу блогера, ребёнок которой умер от истощения. Об этом 16 марта сообщает телеграм-канал 112.
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Задержанная супруга блогера, ребёнок которой умер от истощения
«В Сочи задержана жена блогера Максима Лютого, ребенок семьи сыроедов скончался от истощения», — говорится в сообщении.
По факту гибели младенца было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как передавало ИА REGNUM, ребёнок болел несколько дней, а 8 марта его состояние резко ухудшилось, младенец начал задыхаться, появились судороги. Родители повезли его медицинское учреждение, где врачи констатировали смерть ребёнка.