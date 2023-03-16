Гаврилов: Запад долго игнорировал инициативы России о недопущении опасных инцидентов

Москва, , 11:58 — REGNUM Запад на протяжении долгого времени демонстративно не обращал внимание на предложения Москвы принять меры по недопущению опасных инцидентов, в том числе в воздушном пространстве, эти шаги понадобились бы в случае с упавшим беспилотником США в Чёрном море. Об этом заявил 16 марта глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24».

MQ-9 Reaper готов к бою Сергей Корсун © ИА REGNUM

Он напомнил, что на протяжении минувших двух лет делегация из России на всех заседаниях, пока не началась СВО, предлагала обсуждать меры, которые нужно предпринять, чтобы корабли и самолёты опасно не сближались, отвести учения от границ НАТО и России.

«Всё это предлагалось. Они их демонстративно игнорировали», — заявил дипломат, отметив, что теперь, когда произошёл инцидент с американским беспилотником, это может понадобиться.

Гаврилов напомнил, что Россия установила зону ограничения полетов в связи с СВО.

«И они нарочно залетают в эту зону и эскалируют разведку. И получилось, что раз — и упали они. И сейчас полёты прекратились на три дня всех беспилотников в Европе на севере и на юге», — отметил дипломат.

Как передавало ИА REGNUM, по словам обозревателя The American Conservative Брэдли Девлина, сенатор США от Южной Каролины Линдси Грэм своими заявлениями об инциденте с беспилотником MQ-9 Reaper над Чёрным морем предложил развязать полноценный военный конфликт с Россией.