Киев, 16 марта, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Ситуация с качеством дорог и поставками оружия в Артёмовске остается критически сложной. Об этом 16 марта заявила пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады украинских войск «Холодный Яр» Ирина Рыбакова в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Ситуация стабильно тяжелая», — сказала она, уточнив, что тяжелая ситуация с дорогами, которая наблюдается на протяжении двух недель, усложняет логистику и поставки.

Рыбакова также призналась, что ВСУ всё сложнее удерживать город из-за проседающих флангов.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 тысяч военнослужащих ВСУ погибли за год конфликта на Украине. Уточняется, что на Украине в ходе конфликта погибли в том числе и опытные солдаты, многие из этих потерь происходят в Артёмовске.