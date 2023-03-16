Снайпер ВСУ ранил российского пограничника в Белгородской области из дальнобойной западной винтовки

Белгород, , 11:42 — REGNUM Украинский снайпер ранил российского пограничника в Белгородской области. Об этом 16 марта сообщает Telegram-канал Mash.

Снайпер ВСУ © Dmytro Smolyenko/Global Look Press

По информации источника, военнослужащий был прикомандировали в Белгородскую область из Калининграда. Его ранили с расстояния 1500 метров из дальнобойной западной винтовки.

Отмечается, что солдат был ранен в ногу. Сейчас с ним всё в порядке, он находится в госпитале под наблюдением врачей.

Также сообщается, что позицию украинского снайпера накрыли ответным артиллерийским огнём.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ повреждены два вагона поезда.