Дочь советского режиссера Перельштейна за 4 месяца передала мошенникам 3,2 миллиона

Москва, , 11:54 — REGNUM Актриса и художник по костюмам Эмма Малая несколько месяцев передавала мошенникам крупные суммы денег, думая, что спасает свои сбережения. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Мошенник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Впервые мошенники связались с 83-летней Эммой Рафаиловной ещё в середине декабря. Женщину убедили в том, что с её счёта пытаются похитить деньги и, чтобы уберечь средства, нужно снять их со счетов и передать курьеру. Так Малая и поступила. 21 декабря 2022 года к ней приехал неизвестный мужчина, которому она отдала больше миллиона рублей. Ещё через два дня женщину убедили передать 1,5 миллиона, а спустя неделю курьер забрал ещё 300 тысяч рублей. После этого мошенники какое-то время не беспокоили Эмму Рафаиловну, а в начале марта снова напомнили о себе. На этот раз они убедили пожилую женщину перевести им ещё 300 тысяч рублей. После очередного перевода Эмма Рафаиловна заподозрила неладное и решила обратиться в полицию.

«83-летняя москвичка заявила о мошеннических действиях, с середины декабря по 13 марта ей звонили неизвестные и под под предлогом сохранения денежных средств убедили снять принадлежащие ей денежные средства со счетов в банках, которые она передавала неизвестным курьерам. Общий ущерб — 3 220 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.

По заявлению женщины уже завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Эмма Рафаиловна Малая — актриса, художник по костюмам. С 2000 года она заведует предметным фондом «Государственного центрального музея кино». Эмма Малая создавала костюмы для героев фильмов «Офицеры», «Русское чудо», «И снова Анискин». В ее послужном списке более трех десятков советских и российских фильмов. Её отец — известный советский режиссёр Рафаил Перельштейн. Среди его работ такие картины, как «Человек меняет кожу», «Я встретил девушку», «Сын пастуха» и другие. Фильм «Я встретил девушку» стал первым цветным фильмом, снятым в Таджикистане. Перельштейн также ассистировал режиссёру Марку Донскому во время создания фильмов «Как закалялась сталь» и «Радуга».