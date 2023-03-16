Мошенники 4 месяца крали деньги у актрисы и дочери режиссера Перельштейна
Дочь советского режиссера Перельштейна за 4 месяца передала мошенникам 3,2 миллиона
Москва, 16 марта, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Актриса и художник по костюмам Эмма Малая несколько месяцев передавала мошенникам крупные суммы денег, думая, что спасает свои сбережения. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.
Впервые мошенники связались с 83-летней Эммой Рафаиловной ещё в середине декабря. Женщину убедили в том, что с её счёта пытаются похитить деньги и, чтобы уберечь средства, нужно снять их со счетов и передать курьеру. Так Малая и поступила. 21 декабря 2022 года к ней приехал неизвестный мужчина, которому она отдала больше миллиона рублей. Ещё через два дня женщину убедили передать 1,5 миллиона, а спустя неделю курьер забрал ещё 300 тысяч рублей. После этого мошенники какое-то время не беспокоили Эмму Рафаиловну, а в начале марта снова напомнили о себе. На этот раз они убедили пожилую женщину перевести им ещё 300 тысяч рублей. После очередного перевода Эмма Рафаиловна заподозрила неладное и решила обратиться в полицию.
«83-летняя москвичка заявила о мошеннических действиях, с середины декабря по 13 марта ей звонили неизвестные и под под предлогом сохранения денежных средств убедили снять принадлежащие ей денежные средства со счетов в банках, которые она передавала неизвестным курьерам. Общий ущерб — 3 220 000 рублей», — рассказал собеседник агентства.
По заявлению женщины уже завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Эмма Рафаиловна Малая — актриса, художник по костюмам. С 2000 года она заведует предметным фондом «Государственного центрального музея кино». Эмма Малая создавала костюмы для героев фильмов «Офицеры», «Русское чудо», «И снова Анискин». В ее послужном списке более трех десятков советских и российских фильмов. Её отец — известный советский режиссёр Рафаил Перельштейн. Среди его работ такие картины, как «Человек меняет кожу», «Я встретил девушку», «Сын пастуха» и другие. Фильм «Я встретил девушку» стал первым цветным фильмом, снятым в Таджикистане. Перельштейн также ассистировал режиссёру Марку Донскому во время создания фильмов «Как закалялась сталь» и «Радуга».