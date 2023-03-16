Калуга, , 11:39 — REGNUM В Калужской области сегодня, 16 марта, состоялось расширенное заседание регионального комитета профсоюзов работников госучреждений и общественного обслуживания РФ, в котором приняли участие руководители профсоюзных организаций Донецкой и Луганской народных республик. Были подведены итоги работы, обсуждались дальнейшие планы и направления сотрудничества.

Расширенное заседание калужского областного комитета профсоюзов работников госучреждений и общественного обслуживания РФ Пресс-служба Городской думы Калуги

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поблагодарил за работу членов профсоюзных организаций. «Главный итог работы профсоюзов — объединение людей вокруг общих целей, — заявил он. — Вы сплачиваете трудовые коллективы, помогаете проявить свои лидерские качества. Специальная военная операция объединила нас, все мы мобилизовались, чтобы исполнить свой долг на фронте и в тылу, ради нашей общей победы».

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, Моисеев наградил руководителей и активистов профсоюзных организаций почётными грамотами, пожелал энергии, сил и новых успехов.