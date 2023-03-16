Москва, , 11:46 — REGNUM Президент Сирии Башар Асад на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил Москву за помощь своей стране, недавно пережившей землетрясение. Об этом Асад рассказал в опубликованном 16 марта интервью РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад во время встречи в Кремле © Владимир Гердо/ТАСС

По словам сирийского лидера, российские власти сразу же отреагировали на произошедшее и стали готовить помощь. Военные были направлены для участия в спасательной операции. Помощь от России продолжает поступать.

«Я выразил слова благодарности президенту Путину и российскому правительству за помощь, поскольку российское правительство начало этим заниматься с первых часов», — сказал Асад.

Он добавил, что важный аспект поддержки после землетрясения — восстановление разрушенных домов и возвращение в них жителей. Власти Сирии работают над созданием механизмов и структур, ответственных за процесс восстановления. В этой связи Дамаск просит другие страны принять участие в восстановлении жилья и возвращении тех, кто был вынужден уехать.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля два мощных землетрясения произошли на юго-востоке Турции, подземные толчки привели к разрушениям и на сирийской территории. По данным ВОЗ, в Сирии погибли около 8,5 тыс. человек. Сирийский минздрав сообщал о 1,4 тыс. погибших на территориях, подконтрольных Дамаску.