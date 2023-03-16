В Москве экс-советник Жириновского передал неизвестному 1,3 млн за «ДТП дочери»

Москва, , 11:40 — REGNUM 84-летний писатель Юрий Спирин передал курьеру, которого к нему подослали мошенники 1,3 миллиона рублей. По словам злоумышленников, деньги предназначались для дочери Юрия, которая попала в вымышленное ДТП, где серьезно пострадала. Об этом сообщил источник ИА REGNUM.

Мошенник Иван Шилов (с) ИА REGNUM

14 марта Юрий Леонидович обратился в полицию, когда понял, что отдал крупную сумму денег мошенникам, которые представились сотрудниками полиции.

«Утром 14 марта на телефон потерпевшего позвонили неизвестные и представились сотрудниками ДПС. Мошенники убедили 84-летнего жителя западного округа столицы, что они сейчас находятся на месте аварии, в которой пострадала дочь пенсионера. Псевдополицейские сказали, что женщина получила серьезные травмы и на ее реабилитацию нужна немаленькая сумма, а именно 1 300 000 рублей. 84-летний мужчина поверил в легенду и согласился отдать неизвестным деньги», — рассказал собеседник

Около 11 часов утра в квартиру Юрия Леонидовича позвонил курьер, которому писатель отдал обговоренную заранее сумму. После того как курьер уехал, мужчина попытался дозвонится до лжеполицейских, но телефон уже не отвечал. Пенсионер понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию. Правоохранители завели уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».

Спирин Юрий Леонидович родился 21 марта 1938 года в городе Иваново. В 1997 году пришел в партию ЛДПР, где был советником лидера партии Владимира Жириновского. В 1999 году занимал должность руководителя аппарата комитета Госдумы по природным ресурсам и природопользованию. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Жириновского. Является членом союза писателей России.