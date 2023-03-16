Молдавия, 16 марта, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Сотрудники органов правопорядка останавливают автобусы со сторонниками оппозиционной партии «Шор» по всей Молдавии, нарушая их право на протест. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе политсилы.

Родион Прока / Sputnik / РИА Новости Протестная акция оппозиции в Кишинёве

Напомним, что сегодня в Кишинёве запланирована массовая антиправительственная акция протеста. Митинг состоится в рамках акции «Движение за народ», которую поддерживает и вышеуказанная оппозиционная партия. Участники протестов призывают власти страны оплатить зимние счета за отопление и электричество, а также выступают за смену руководства.

Утром в социальных сетях были опубликованы видео, на которых видно, как сотрудники полиции останавливает автобусы и выводят из них пассажиров. Также они снимают с транспортных средств регистрационные номера. Оппозиция отмечает, что люди возмущены нарушением их права на протест.

Напомним, что в начале недели сторонники оппозиционной партии «Шор» заблокировали автотрассы в Молдавии, так они пытаются добиться от властей оплаты зимних счетов за отопление и электричество.