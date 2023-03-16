Глава Крыма Аксёнов: в доме с апартаментами Зеленского есть квартиры «мутных персонажей»

Симферополь, , 11:27 — REGNUM В Крыму в многоквартирном доме с апартаментами украинского президента Владимира Зеленского есть квартиры и других «мутных персонажей». Об этом 16 марта заявил глава региона Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым-24».

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В том доме достаточное количество мутных персонажей, которые находятся на территории Украины», — сказал Аксёнов.

По его словам, по квартирам сейчас идёт выборка, но это не первоочередная задача. Имущество Зеленского и некоторых его соседей по дому в Ялте готовятся включить в список национализации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Аксёнов заявил, что квартиру Зеленского в посёлке Ливадия получат особо нуждающиеся жители Крыма.