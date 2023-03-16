Симферополь, 16 марта, 2023, 11:29 — ИА Регнум. У Киева нет шансов захватить Крым, после формирования обороны и фортификации полуострову ничего не угрожает. Об этом заявил 15 марта глава республики Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым-24».

Сергей Бобылев/ТАСС Фортификационное укрепление

«Они понимают, что ни при каких шансах у них взять Крым нет никакой возможности с учетом тех мер, которые по поручению президента реализуются», — заявил глава региона, добавив, что руководство республики также выдвинуло несколько инициатив по защите полуострова.

Аксёнов подтвердил, что Крыму в этой части ничего не угрожает и жители «могут спать спокойно», пояснив, что при помощи поставляемых Украине западных беспилотников пытаются «прощупать» оборону полуострова.

Глава региона отметил, что меры приняты на 100% и их реализация позволит максимально минимизировать возможный ущерб.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Аксёнова, иностранные граждане изъявляют желание вступить в качестве добровольцев в российские подразделения в Крыму, участвующие в специальной военной операции.