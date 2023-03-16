В ЛНР отчитались о расходах и доходах бюджета
Донецк, 16 марта 2023, 11:19 — REGNUM Министерство финансов ЛНР отчиталось об исполнении бюджета за два месяца 2023 года, передаёт 16 марта корреспондент ИА REGNUM.
Как следует из отчёта республиканского минфина, за январь–февраль 2023 года объем поступлений доходов в консолидированный бюджет республики составил 2,3 млрд руб., что составляет 12% от утвержденного на 2023 год объема доходов. В свою очередь, расходы составили 26,7 млрд рублей, или 71,8% к плану.
В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили социальные выплаты гражданам — 67,6%. Расходы на заработную плату работникам бюджетной сферы профинансированы в сумме 8,37 млрд руб. Пенсии выплачены в полном объеме — 12,8 млрд руб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине РФ заявили, что в марте бюджет недополучит 132 млрд рублей нефтегазовых доходов. При этом предполагается продать иностранную валюту на общую сумму 119,8 млрд рублей. Отклонение от ожидаемого уровня доходов составит 12,3 млрд рублей.