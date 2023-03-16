Донецк, , 11:19 — REGNUM Министерство финансов ЛНР отчиталось об исполнении бюджета за два месяца 2023 года, передаёт 16 марта корреспондент ИА REGNUM.

Финансы Иван Шилов © ИА REGNUM

Как следует из отчёта республиканского минфина, за январь–февраль 2023 года объем поступлений доходов в консолидированный бюджет республики составил 2,3 млрд руб., что составляет 12% от утвержденного на 2023 год объема доходов. В свою очередь, расходы составили 26,7 млрд рублей, или 71,8% к плану.

В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили социальные выплаты гражданам — 67,6%. Расходы на заработную плату работникам бюджетной сферы профинансированы в сумме 8,37 млрд руб. Пенсии выплачены в полном объеме — 12,8 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине РФ заявили, что в марте бюджет недополучит 132 млрд рублей нефтегазовых доходов. При этом предполагается продать иностранную валюту на общую сумму 119,8 млрд рублей. Отклонение от ожидаемого уровня доходов составит 12,3 млрд рублей.