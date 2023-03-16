Донецк, 16 марта, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Министерство финансов ЛНР отчиталось об исполнении бюджета за два месяца 2023 года, передаёт 16 марта корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Финансы

Как следует из отчёта республиканского минфина, за январь–февраль 2023 года объем поступлений доходов в консолидированный бюджет республики составил 2,3 млрд руб., что составляет 12% от утвержденного на 2023 год объема доходов. В свою очередь, расходы составили 26,7 млрд рублей, или 71,8% к плану.

В структуре расходов бюджета наибольшую долю составили социальные выплаты гражданам — 67,6%. Расходы на заработную плату работникам бюджетной сферы профинансированы в сумме 8,37 млрд руб. Пенсии выплачены в полном объеме — 12,8 млрд руб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минфине РФ заявили, что в марте бюджет недополучит 132 млрд рублей нефтегазовых доходов. При этом предполагается продать иностранную валюту на общую сумму 119,8 млрд рублей. Отклонение от ожидаемого уровня доходов составит 12,3 млрд рублей.