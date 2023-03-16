Врио главы ДНР Пушилин заявил, что российские военные ведут наступление на Авдеевку

Донецк, , 11:18 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооружённые силы России ведут наступление на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений.

Военнослужащий ВС РФ © Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, Вооружённые силы России продолжают наступление в направлении Авдеевки со стороны Красногоровки.

«Здесь мы видим, что и с другой стороны Авдеевки тоже продвигаются. Не так быстро», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что ВСУ постоянно перебрасывают резервы и достаточно серьёзно выстраивают укрепления.

«Но абсолютно планомерно идет продвижение наших подразделений», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, ВС России проводят мощнейшее наступление в районе Донецка, ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке. Подразделения Военно-космических сил (ВКС) России начали использовать в зоне специальной военной операции новейший высокоточный боеприпас «Гром».