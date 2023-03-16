Симферополь, 16 марта, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил лишать гражданства тех, кто не встаёт при исполнении гимна России. Об этом он сказал 16 марта в эфире телеканала «Крым-24».

Константин Михальчевский/РИА Новости Глава Республики Крым Сергей Аксенов

Аксёнов заявил, что считает необходимым ставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай, когда человек не встаёт при исполнении гимна России.

«Ну зачем тебе гражданство? Ты не встаёшь, не уважаешь символы государства — флаг, гимн. Всё, давайте подавать и в судебном порядке лишать гражданства», — сказал Аксёнов.

Он добавил, что не видит пользы от таких людей, где бы они ни работали.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале депутат Малоярославецкого районного собрания Александр Лепендин (КПРФ) не встал во время исполнения гимна России. 15 марта в ходе заседания комиссии по этике ему вручили повестку в военкомат.