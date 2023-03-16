Киев, 16 марта, 2023, 11:14 — ИА Регнум. В Сумской области, расположенной на северо-востоке Украины, прогремели взрывы. Об этом 16 марта сообщило украинское издание «Клименко тайм» в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрывы

«Сообщают о взрывах в Сумской области», — говорится в публикации. Подробности происшествия не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска попытались провести разведку боем в Запорожской области, но были отброшены на исходные позиции и потеряли более 40 человек и технику.