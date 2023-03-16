Вашингтон, , 11:08 — REGNUM Соединённые Штаты ожидают, что Киев начнёт свое военное наступление к маю, пишет Politico со ссылкой на американского чиновника.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Американские военные срочно перебрасывают технику на поле боя и быстрыми темпами тренируют украинских военных в преддверии крупного наступления на Россию, которое ожидается в конце весны», — пишет издание.

По словам собеседника газеты, пакеты американской помощи, которые были получены Киевом «четыре или пять месяцев назад, нацелены на то, что нужно Украине для контрнаступления».

Как передавало ИА REGNUM, согласно прогнозу офицера разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотта Риттера, в течение ближайших месяцев ВСУ потерпят поражение и потеряют сотни тысяч человек.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 30 ноября 2022 года обнародовала размер ущерба киевского режима с начала специальной военной операции России на Украине (600 миллиардов евро) и заявила о гибели более 100 тыс. военных.