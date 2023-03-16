Донецк, 16 марта, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Около пяти дорог для снабжения осталось у ВСУ под Авдеевкой, и все они находятся под огневым контролем Вооружённых сил России. Об этом 16 марта заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Maksim Konstantinov/Global Look Press Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин

«Если брать для нас не менее важный населенный пункт Авдеевка, то у противника остается порядка пяти дорог снабжения. Эти дороги находятся под нашим условным огневым контролем», — заявил он.

Как передавало ИА REGNUM, российские военные с 13 марта осуществляют мощнейшее наступление на донецком направлении, ВСУ оказались под угрозой котла в Авдеевке. На окраинах поселка Красногоровка, который расположен к северу от Авдеевки, идут зачистки.