Донецк, 16 марта, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Обстановка в Артёмовске остаётся сложной, киевский режим не собирается выводить войска. Об этом сообщил 16 марта врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, украинским войскам сейчас крайне сложно получать боеприпасы и продовольствие, затруднён и подвоз подкрепления. Единственная для них дорога в город находится под существенным огневым контролем российских сил.

«По Артёмовску ситуация остается сложной, тяжёлой. Мы не видим, что есть какие-то предпосылки, что противник собирается выводить подразделения», — сказал Пушилин.

Зафиксировано накопление определённых сил Украины в Часовом Яре, добавил он, но российские подразделения это ни в коей мере не останавливает.

Артёмовск (до 1924 года — Бахмут), расположенный к северу от Горловки, — важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Ожесточённые бои за город не прекращаются уже полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские войска заняли часть помещений предприятия «Востокмаш» на территории завода АЗОМ в Артёмовске. По словам Пушилина, скоро «Востокмаш» полностью перейдёт под контроль ВС РФ.