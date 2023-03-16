Москва, 16 марта, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Евросоюз никак не может избавиться от энергетического импорта из России, западные страны вдвое больше покупают сжиженного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СПГ-танкер

Согласно данным аналитиков, в 2022 году Евросоюз приобрёл 19,2 млрд куб. м сжиженного газа из России, что на 35% больше, чем годом ранее (в 2021 году было приобретено 14,2 млрд куб. м).

Согласно данным мониторинга энергетического рынка Montel, основными покупателями стали Франция (около 30% поставок в Европу), Нидерланды, Испания (порядка 250% поставок в Европу) и Бельгия, а Великобритания и Литва полностью отказались от закупок.

По информации The Brussels Times, сжиженный газ из России до сих пор нужен Европе, поскольку легко доступен из-за географической близости и относительной дешевизны.

Отмечается, что в результате после всех санкций в отношении России и потери трубопроводного топлива ЕС стал вторым по объёмам потребителем сжиженного газа из России. При этом альтернативные поставки обходятся ЕС гораздо дороже.

Согласно данным Евростата, в прошлом году на газ было потрачено в 3,3 раза больше, чем в 2021 году — 208 млрд евро (в 2021 году — 62,5 млрд евро).

«Европе без газа из России не обойтись, как бы ни хотелось политикам: все-таки он подешевле катарского или американского», — приводит агентство слова независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова.

Как передавало ИА REGNUM, расходы Евросоюза на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в 2022 году выросли в 3,3 раза.