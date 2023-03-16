Астрахань, , 10:57 — REGNUM На территории Астраханского заповедника на площади около 4 тыс. га возник пожар, сообщил 16 марта представитель заповедника.

Пожар [Иван Шилов © ИА REGNUM]

По его словам, пожар начался на Обжоровском участке заповедника вечером 16 марта. Спустя сутки площадь, пройденная огнём, составила порядка 3 тыс. га.

По состоянию на 8:30 мск 16 марта природный пожар на острове Блинов на Обжоровском участке заповедника локализован, выгорело порядка 3,25 тыс. га.

«К сожалению, ночью на Обжоровский участок пришел второй пожар, — сказал он РИА Новости. — Ориентировочная площадь, пройденная огнем, около 4 тыс. га».

Огонь перекинулся со стороны правого берега Старой Протоки, уточнил представитель заповедника.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло в складском помещении в Симферополе, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров, к тушению привлечены около 30 человек.

Кроме того, в городе Тавда в Свердловской области ликвидируют крупный пожар в металлическом ангаре. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли 25 человек и шесть единиц техники.